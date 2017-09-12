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Клинтон: «Путин хотел, чтобы я проиграла на выборах»

 

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон не сомневается, что помощники Дональда Трампа помогли России вмешаться в выборы в 2016 году и что российский президент хотел ее поражения. Об этом она заявила в интервью USA Today, приуроченном к выходу ее новой книги "Что произошло".

"Коммуникация точно имела место, и было какое-то понимание между Трампом и Россией, — заявила она. — Потому что я не сомневаюсь, что Путин хотел, чтобы я проиграла и чтобы Трамп выиграл. И я не сомневаюсь, что штаб Трампа и другие его помощники изо всех сил старались скрыть связи с Россией".

По словам Клинтон, она убеждена, что между помощниками Трампа был сговор. "Я верю в верховенство права и верю в улики, поэтому я не буду делать каких-то резких заявлений. Но то, что мы узнали с тех пор, вызывает беспокойство", — добавила она.

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