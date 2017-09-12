На юге России проходят масштабные учения

В Южном военном округе стартовали масштабные командно-штабные учения, охватившие Краснодарский и Ставропольский край, Волгоградскую область, Адыгею и Ингушетию.

По данным пресс-службы ЮВО, на Кубани, в Республике Адыгея и в Ставропольском крае учения проводят военные из 49-й общевойсковой армии округа под руководством командующего войсками генерал-полковника Александра Дворникова.

Около 700 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники приведены в полную боевую готовность и совершили марши общей протяженностью свыше 700 км в район сосредоточения, в ходе которого отработают вводные команды по отражению нападения условного противника, вопросы жизнеобеспечения на привалах и ориентирования в незнакомой местности.

Учения проводятся сразу на трех полигонах — «Молькино» в Краснодарском крае, «Майкопский» в Республике Адыгея и «Николо-Александровский» в Ставропольском крае.