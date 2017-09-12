В рамках своего первого официального визита в Государство Израиль министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с семьей Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова, братом героя Рантиком Агаруновым, сообщает пресс-служба Минобороны.

Во время встречи министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отметил, что Альберт Агарунов – настоящий герой двух братских народов, и мы никогда не забудем его мужество и храбрость.

В свою очередь, брат Национального героя Азербайджана Рантик Агарунов поблагодарил за проявленное внимание к памяти и семье Альберта Агарунова.

Участник встречи - глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», известный эксперт в области международных отношений Арье Гут поблагодарил министра обороны Азербайджана за встречу с семьей Альберта Агарунова и отметил историческую важность первого официального визита министра обороны Азербайджана в Израиль.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поблагодарил Рантика Агарунова и Арье Гута за искреннюю и теплую встречу и поддержку Азербайджана на международной арене.