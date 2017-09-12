Возбуждено уголовное дело в связи с вооруженным инцидентом, произошедшим в пенитенциарном учреждении в Сальянском районе, сообщает Военная прокуратура Азербайджана.

Согласно информации, 10 сентября, около 05:30, младший сержант расквартированного на территории Сальянского района отряда Полка охраны Амрах Мюфталиев открыл огонь из автоматического оружия по своему сослуживцу Аяму Эюблу, в результате чего последний получил ранение. По факту возбуждено уголовное дело по статье 29. 120.1 УК АР (попытка умышленного убийства). А.Мюфталиев задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Напомним, что инцидент зарегистрирован в расположенном в Сальянском районе исправительном учреждении №5 Пенитенциарной службы Минюста, известном как «Халаджская тюрьма». Проходивший службу в данном учреждении житель Агстафинского района, 19-летний Аям Мамай оглу Эюблу был доставлен в ЦКБ Сальянского района с огнестрельным ранением.