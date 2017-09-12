Посольство в Москве отвечает на обвинения против Полада Бюльбюльоглу

Посольство Азербайджана в России категорически отрицает обвинения, озвученные в ряде СМИ в отношении посла Полада Бюльбюльоглу. В публикациях, в частности, говорилось о том, что Полад Бюльбюльоглу запрещает сотрудникам посольства Азербайджана посещать мероприятия, посвященные Муслиму Магомаеву.

В посольстве выразили удивление тому факту, что подобные статьи начали публиковаться в то время, когда кандидатура Полада Бюльбюльоглу выдвинута на пост гендиректора ЮНЕСКО.

В заявлении говорится, что вопрос назначения и отзыва сотрудников в посольство Азербайджана в Москве находится напрямую в компетенции МИД Азербайджана.

«В целом распространение подобных ложных статей без должной проверки служит неизвестным целям», - говорится в заявлении посольства.