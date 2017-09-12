Россия выделит миллион долларов на восстановление лесов в Армении

Россия предоставит один миллион долларов для реализации совместной программы армянского Министерства охраны природы и Программы развития ООН (UNDP) по укреплению потенциала борьбы с лесными пожарами в Армении, сообщил во вторник посол РФ в Ереване Иван Волынкин.

Министр охраны природы Армении Арцвик Минасян поблагодарил российскую сторону за помощь, добавив, что программа поможет быстро реагировать на чрезвычайные ситуации и осуществлять превентивные мероприятия.

"Сегодня мы даем старт новому проекту "Укрепление потенциала борьбы с лесными пожарами в Армении в целях смягчения негативных последствий изменения климата. Для его реализации Россия направила в трастовый фонд "Россия – ПРООН в целях развития" 1 миллион долларов. Этот проект рассчитан на три года и продлится до сентября 2020 года", — сказал Волынкин перед церемонией подписания.