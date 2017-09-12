Синоптики прогнозируют жару и ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха составит 20-23, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 20-22, днем 29-31 градус тепла.
Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность - 65-75%, днем - 50-60%.
Завтра в районах Азербайджана, в основном, без осадков. Восточный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.
Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 20-25 градусов тепла.