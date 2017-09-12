В Москве демонтировали мемориальную доску Немцову

Мемориальную доску политику Борису Немцову демонтировали с дома в центре Москвы, ее установят снова после привлечения хулиганов к ответственности, заявил муниципальный депутат Замоскворечья Сергей Марков, передает РИА Новости.

По его словам, местонахождение доски установлено благодаря признанию соратника общественного движения SERB, которым руководит Гоша Тарасевич (настоящее имя — Игорь Бекетов).

"Часа два назад мне стало известно, что табличка похищена, затем ее местоположение стало известно из признания общества Тарасевича, его соратника Игоря Брунина. Они признались, поэтому я немножко успокоился. Мы знаем, где эту табличку взять и вернуть на место, соответственно, будем заниматься привлечением их к уголовной ответственности", — сказал Марков.

По его словам, мемориальная доска вернется на стену дома, однако после того, как хулиганы будут привлечены к ответственности.

Ранее в департаменте культурного наследия Москвы РИА Новости сообщили, что мемориальная доска Немцова, которая появилась на стене его дома, незаконна и подлежит демонтажу.

"Если правительство Москвы с чем-то не согласно, с удовольствием обсудим этот вопрос в суде. Суд решит, что делать", — сказал он.