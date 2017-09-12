В Азербайджане числятся без вести пропавшими свыше 3800 человек

Государственная комиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан за последние 2 года провела тщательную работу по уточнению списков без вести пропавших лиц во время карабахской войны. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом сообщил на форуме в Агдаме глава Рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

По его словам, на 1 сентября 2017 года 3868 человек числятся без вести пропавшими. Из них 3126 человек – военные, 742 - гражданские лица. Среди гражданских - 62 дети, 262 - женщины, 362 - старики.

Кроме того, есть сведения о том, что во время интенсивных боев из общего числа безвести пропавших 3072 были взяты заложники. Из них 591 военные, 281 гражданские лица. Из гражданских лиц 29 дети, 98 женщины, 111 старики.

Ахундов отметил, что существуют неопровержимые доказательства нарушений армянской стороной международных конвенций и совершенных преступлений против человечности.