Внимание всего мира вновь приковано к Северной Корее, точнее - к очередному испытанию ею ядерного оружия. В минувшее воскресенье северокорейские власти осуществили подземный взрыв ядерного заряда, который стал уже шестым в КНДР. Как объявил Пхеньян, он стал и самым мощным: военные Южной Кореи оценили мощность взрыва в 100 килотонн, японские власти — в 70 килотонн. Правда, многочисленные эксперты выразили сомнение в том, что, как объявили власти КНДР, это было испытание водородной бомбы. Они считают, что речь идет об обычном ядерном заряде, но высокой мощности. Но, как бы то ни было, это испытание говорит о значительном росте возможностей Пхеньяна.

Напомним, что сброшенная американцами на Нагасаки в 1945 году бомба «Толстяк» имела заряд в 21 килотонну и привела к гибели приблизительно 150 тыс. человек. Что ответит Вашингтон?

Где же гнев и ярость Трампа?

После проведенного испытания мир сразу стал ждать, чем же ответит на эту очередную провокацию молодого и отвязного лидера КНДР Ким Чен Ына президент США Дональд Трамп. Ведь он неоднократно заявлял о том, что Америка не позволит Северной Корее иметь ядерное оружие и шантажировать им мировое сообщество. Уже нарицательной стала угроза Трампа Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для Соединенных Штатов. Позднее в ответ на угрозу КНДР Трамп предупредил северных корейцев, "что с ними случится такое, чего мир ранее не видывал".

Теперь Трамп заявил о готовности США применить ядерное оружие против КНДР. Как сообщила пресс-служба Белого дома после телефонного разговора Трампа с японским премьером Синдзо Абэ, "президент Трамп подтвердил обязательство США защищать свою территорию и союзников с использованием всего спектра дипломатических (мер), обычных и ядерных возможностей".

Однако похоже, что и эта угроза американского президента является пустой. Как указывают американские источники, Пентагон действительно занимается изучением всех возможных вариантов военного ответа Пхеньяну. В августе советник президента по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер даже употребил термин "превентивная война", которую могут осуществить США, если они убедятся, что Северная Корея может достать своими баллистическими ракетами с расположенными на них ядерными зарядами Лос-Анджелес и другие города Америки. Однако, как пишет информированная The NewYork Times, генералы объяснили Трампу, что даже молниеносный массированный военный удар США не сможет подавить все северокорейские стартовые площадки ракет. А это значит, что угроза ответа Пхеньяна Америке остается. И, кроме того, что еще страшнее, в ответ Ким Чен Ын может своей артиллерией превратить в груду стекла и бетона многомиллионный Сеул, находящийся в полусотне километров от границы двух Корей.

И что же задумал делать Трамп? "Огонь, ярость и - полное замешательство" под таким заголовком публикует столичная The Washington Post свою редакционную статью.

Из всех вариантов выбираются наихудшие

Президент супердержавы действительно в отчаянно трудном положении. Все варианты решения кризиса, которые, как он говорит, "положены на стол" плохи, ни один из них не ведет к развязке. Но есть плохие, очень плохие и катастрофические. Ядерная атака на Северную Корею относится к последним, она приведет к неисчислимым жертвам и полному разрушению полуострова. Но Трамп по своему обыкновению выбирает, пока правда в теории, очень плохие и замысловатые решения. Так, например он обрушился с резкой критикой на власти Южной Кореи, которых обвинил в том, что те слишком привержены мирному решению конфликта.

"Южная Корея, как я уже сказал, видит, что их разговоры об умиротворении Северной Кореи не сработают, они (руководство КНДР) только понимают одно!», — написал президент США в своем Твиттере. Но при этом, чтобы остановить это "миротворчество" Сеула Трамп возвращается к своему предвыборному лозунгу и угрожает разорвать торговое соглашение с Южной Кореей.

"Это стало бы чудовищно безответственным шагом, который подорвал бы отношения с Сеулом в самый худший момент, - пишет The Washington Post. - Он был бы настоящим подарком господину Киму, который давно мечтает о том, чтобы подложить мину под отношения Вашингтона и Сеула".

БРИКС под аккомпанемент взрыва

Пока, однако одним из главным пострадавшим от северокорейской провокации является лидер Китая Си Цзиньпин. Испытание в КНДР полностью затмило открытие 3 сентября в китайском городе Сямэне саммита БРИКС (Россия, Бразилия, Китай, Индия, Южная Африка), который в этом году проходит с участием гостей и претендентов на вступление в организацию - Гвинеи, Мексики, Таиланда, Египта, Таджикистана.

Накануне на сайте Кремля была опубликована статья Владимира Путина «БРИКС — к новым горизонтам стратегического партнерства», в которой глава государства отметил, что проблемы на Корейском полуострове следует решать с помощью диалога без выдвижения предварительных условий.

Проблема ядерной программы КНДР действительно займет умы глав государств-членов БРИКС. Но выработать общую позицию мешает не только международный хулиган Ким Чен Ын, который всячески дает понять, что он плевать хотел на мнение мирового сообщества, но и американский президент Трамп. Так, он только что заявил, что Вашингтон рассматривает возможность «прекращения торговли с государствами, которые имеют деловые отношения с КНДР».

Трамповская угроза, надеемся, окажется пустой, как и многие другие его заявления. Но представьте себе, что произойдет, если он все-таки осуществит ее. Ведь речь идет о прекращении торгово-экономических отношений между США и Китаем, который является главным партнером Северной Кореи. И это будет равноценно ядерной войне. Весьма оригинально высказался на этот счет основатель Wilileaks Джулиан Ассанж. «Если Трамп перекроет торговлю США с Китаем в 650 млрд долларов, то он будет немедленно смещен», – считает Ассанж. Конечно, глава Wikileaks не является экспертом, который плотно занимается американо-китайскими отношениями, но у него на языке то, что у многих в головах.

Участники саммита БРИКС, конечно, единогласно осудили очередное испытания Пхеньяна. Но что они реально могут сделать? Усилить экономические санкции против Северной Кореи? Добавить к уже имеющимся новые? Но этому будет противиться, несмотря на свое раздражение Кимом Китай. Для него военный вариант столь же неприемлем, как и для Южной Кореи. Пекин не может позволить себе иметь по соседству разрушенный полуостров с оккупировавшими его американскими военными. И поэтому на полный разрыв экономических связей, в частности на прекращение поставок туда нефти он тоже не пойдет, ведь это будет означать паралич всей экономики Северной Кореи, массовый голод и дальнейшую мучительную гибель сотен тысяч людей. Единственным приемлемым вариантом может стать единая позиция Китая, США, американских союзников - Южной Кореи и Японии, а также России, но Трамп своими словесными импровизациями подрывает возможность достижения согласия между ними.

Россия получает шанс

В этих условиях, как бы цинично это не прозвучало, новый виток северокорейского кризиса на руку российскому руководству. В первые дни сентября дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном накалились до предела. И каждый день появляются все новые "сюрпризы". Сначала американские дипмиссии приостанавливают выдачу виз гражданам России. Потом США закрывают российское консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Нью-Йорке и Вашингтоне. После этого в США в ходе почти рейдерского нападения захватывают принадлежащие России здания консульства в Сан-Франциско и Торгового представительства в Вашингтоне, также закрывается вход сотрудникам в арендуемое здание торговой миссии в Нью-Йорке.

И, наконец, агенты ФБР приходят в освобождаемое консульство в Сан-Франциско с обысками. Что они там искали? По некоторым данным, взрывчатку. Может быть, российские дипломаты задумали взорвать Статую свободы в Манхеттене? Или всемирно известный "Золотой мост" в Сан-Франциско?

На этом абсурд однако не заканчивается. Как заявила представитель МИД РФ Мария Захаров, американцы попросили продать им дипломатические объекты России в Нью-Йорке, Вашингтоне и Сан-Франциско. "Это абсолютно новое слово не только в дипломатии, но и в вопросах безопасности, - сказала Захарова. - Завтра никто не даст и рубля на безопасность, например, дипломатических объектов любой другой страны, в любом другом государстве. Крупнейшее государство, которое претендует на то, чтобы быть мировым полицейским, само занимается тотальным беспределом".

Никогда за всю историю отношения между двумя странами не скатывались до такого уровня маразма. Кажется, еще немного и чаша взаимного раздражения переполнится, две страны отзовут своих послов и разорвут дипломатические отношения.

Конфликт вокруг Северной Кореи пусть на время отвлекает руководство России и США от дипломатической войны, дает им передышку и время подумать о том, что делать дальше. Совершенно очевидно, что на этом испытании бомбы - ядерной или водородной - Ким Чен Ын не успокоится, он будет продолжать модернизировать свой ракетный арсенал, пока мир не убедится: КНДР стала ядерной державой, на которую уже никакой управы нет.

Если Трамп не примет никаких мер (надеемся, не военного и не радикально-экономического характеры), то все увидят, что "огонь и ярость" бушуют только в его Твиттере, а на деле американский лидер ни на что не способен. Китайские президент Си Цзиньпин также должен решить, как он может заставить Ким Чен Ына угомониться. Путин пока над схваткой, от него никто не ждет решающего слова и тем более действий. Но и без участия России северокорейский конфликт мирным путем не разрешить. Может быть, Ким Чен Ын волей-неволей поможет тому, чтобы агония в отношениях Москвы и Вашингтона пошла на спад. Ведь термоядерное оружие в руках Северной Кореи гораздо более грозное оружие для национальной безопасности США, чем пресловутые российские хакеры, действия которых против Америки пока никто не доказал.