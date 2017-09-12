В центре Тбилиси застрелили азербайджанца

В связи с убийством уроженца Азербайджана в центральном районе Тбилиси – Ортачала МВД Грузии возбудило уголовное дело, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным СМИ, мужчину застрелили в машине. Как говорят очевидцы, он находился в ресторане вместе с мужчиной, личность которого не установлена, и при выходе они начали стрелять друг в друга. Было слышно восемь выстрелов.

Мужчина, предположительно, был азербайджанцем, разыскиваемым в России за убийство.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям — "умышленное убийство" и "противоправные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия".