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В центре Тбилиси застрелили азербайджанца

 

В связи с убийством  уроженца Азербайджана в центральном районе Тбилиси – Ортачала МВД Грузии возбудило уголовное дело, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным СМИ, мужчину застрелили в машине. Как говорят очевидцы, он находился в ресторане вместе с мужчиной, личность которого не установлена, и при выходе они начали стрелять друг в друга. Было слышно восемь выстрелов. 

Мужчина, предположительно, был азербайджанцем, разыскиваемым в России за убийство. 

Уголовное дело возбуждено по двум статьям — "умышленное убийство" и "противоправные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия".

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