Азербайджанец может стать президентом Европейского союза гимнастики

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Фарид Гаибов является одним из двух кандидатов на должность президента Европейского союза гимнастики (UEG).
Его единственный соперник – словенец Эдвард Колар. Нынешним президентом организации является француз Жорж Гельзек, который покидает свой пост после восьми лет работы.
Заявки кандидатов принимались до 1 сентября, и сейчас исполнительный комитет UEG утвердил кандидатуры.
Фарид Гаибов на данный момент занимает пост вице-президента UEG. Эдвард Колар – генсек Олимпийского комитета Словении.
Выборы состоятся 2 декабря, когда представители 50 федераций, входящих в UEG, соберутся на 27-м конгрессе организации в хорватском Сплите.