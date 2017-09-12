СГБ об азербайджанских офицерах, работавших на Армению

Следствие по делу шпионской сети в прифронтовой зоне продолжается. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом заявил журналистам заместитель главы Службы государственной безопасности, генерал-майор Ильгар Мусаев.

По его словам, следствие по этому делу еще не завершено. Следствие ведёт Военная прокуратура Азербайджана.

В мае 2017 года Генпрокуратура, МВД, Минобороны и СГБ Азербайджана сообщили о том, что группа военнослужащих и гражданских лиц, совершив предательство в отношении Азербайджана, исходя из материальных интересов, находились в тесном сотрудничестве с вражеской разведкой и периодически передавали вражеской стороне информацию, содержащую военную тайну.

На основе собранных материалов в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 274 УК и создана совместная оперативно-следственная группа, состоящая из сотрудников Генпрокуратуры, Минобороны, МВД и СГБ.