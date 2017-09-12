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Турция получит российские С-400

 

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщает во вторник пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ, передает РИА новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за российские комплексы C-400.

"Стороны достигли договоренностей о поставке С-400 и подписали контракт. Россия готова к его реализации", — говорится в официальном сообщении.

В нем подчеркивается, что в силу специфики и чувствительности темы на данном этапе некорректно раскрывать все детали.

"Приоритетное право комментировать контракт принадлежит инозаказчику. При этом необходимо подчеркнуть, что поставка данной системы Турции отвечает геополитическим интересам Российской Федерации", — отмечает ФСВТС.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

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