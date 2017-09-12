В России массово эвакуируют школы и административные здания

Во всех школах Перми отменены занятия после поступивших в несколько учебных заведений города анонимных сообщений о взрывных устройствах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу мэрии Перми.

«В целях безопасности сегодня занятия во всех школах Перми отменены», - сказал собеседник агентства. Оперативные службы, полиция и Росгвардия обследуют здания с собаками.

По данным местных СМИ, под эвакуацию попали не менее 10 школ, Пермский госуниверситет, несколько торговых центров, здание автовокзала, здание железнодорожного вокзала «Пермь-2», жилой дом.

Звонки о минировании зданий поступили также в Челябинске, Уфе, Омске, Владивостоке.