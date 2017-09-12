Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового главы представительства Евросоюза в Азербайджане Кестутиса Янкаускаса, сообщает официальный сайт главы государства.

"Азербайджан придает важное значение сотрудничеству с ЕС. С большинством стран-членов ЕС у Азербайджана подписаны документы о стратегическом сотрудничестве. Между сторонами на высшем уровне имеется договоренность о расширении сотрудничества", - сказал Ильхам Алиев.

Президент выразил надежду на подписание в ближайшее время между Азербайджаном и Европейским Союзом нового соглашения о стратегическом партнерстве.

"Сотрудничество Азербайджана и ЕС охватывает не только диверсификацию экономики, но и построение современного общества. Мы считаем Азербайджан стабильным и надежным партнером в регионе", - сказал Кестутис Янкаускас, слова которого приводятся в информации.

Ильхам Алиев выразил надежду, что позиция Евросоюза по территориальной целостности Азербайджана останется без изменений.