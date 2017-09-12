Парламент Ирака против независимости Курдистана

Парламент Ирака проголосовал против референдума о независимости, который планируют провести в конце сентября власти автономного Иракского Курдистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sky News Arabia.

Спикер парламента Салим аль-Джабури заявил, что итоги голосования подтверждают стремление депутатов сохранить Ирак единым. По его словам, данное решение парламента "обязует премьер-министра принять все меры для сохранения территориальной целостности Ирака и начала серьезного диалога для урегулирования вопросов в отношениях Багдада и данного региона".

Курдские депутаты иракского парламента покинули заседание, на котором обсуждался референдум, и не приняли участия в голосовании.