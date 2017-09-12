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Пхеньян заставит США "испытать самую сильную боль"

 

Власти КНДР считают незаконным принятое накануне решение Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против Пхеньяна и намерены принять ответные меры. Об этом заявил во вторник постоянный представитель КНДР при отделении ООН в Женеве Хан Тхэ Сон, сообщает ТАСС.

"Наша делегация самым решительным образом осуждает и категорически отвергает незаконную и недопустимую резолюцию Совета Безопасности ООН", - заявил представитель КНДР.

"Вашингтон взял курс на экономическое, политическое и военное противостояние, одержимый диким замыслом обратить вспять наращивание ядерной мощи КНДР, которое уже вступило в завершающую стадию, - продолжил он. - Будущие меры, которые планируют предпринять власти КНДР, заставят США испытать самую сильную боль, которую им только доводилось испытывать".

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Пхеньян заставит США "испытать самую сильную боль"
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