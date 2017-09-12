Сирийская армия начала наступление на позиции ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

Подразделения сирийской армии начали наступление на подконтрольную боевиками террористической группировки "Исламское государство" часть города Дейр-эз-Зор со стороны аэродрома, передает РИА Новости.

Бойцы правительственных войск при поддержке авиации и артиллерии уничтожают огневые позиции и укрепления террористов в районе Хуведжа. Ожесточенные бои продолжаются.

Террористы ведут плотный огонь из минометных орудий. Кроме того, они попытались атаковать передовые отряды республиканской армии тремя заминированными машинами со смертниками за рулем.

Тем временем другие части сирийской армии зачищают высоты к югу от авиабазы в рамках операции по обеспечению периметра аэродрома для его дальнейшей эксплуатации.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находились в полном окружении более трех лет. В январе террористам удалось отрезать сообщение между бойцами в городе и авиабазой. Сирийская армия 5 сентября прорвала блокаду города. Сопротивление боевиков удалось сломить после массированного авиаудара, который нанесли российские ВКС.