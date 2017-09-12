Крупнейшие российские банки ушли от Тосуняна

Совет Ассоциации российских банков (АРБ), которую возглавляет Гарегин Тосунян, удовлетворил заявления о выходе из ассоциации крупнейших российских банков. Об этом сообщается на сайте АРБ, пишет «Газета.ру»
Уточняется, что среди указанных банков числятся: Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, Россельхозбанк, ФК «Открытие», Альфа-банк, Бинбанк и БМ-банк.
Также совет АРБ принял решение отстранить от участия в его заседаниях представителей вышедших банков.
Напомним, что в июле 2017 года несколько крупнейших банков направили президенту ассоциации Гарегину Тосуняну письмо с просьбой о добровольной отставке. Однако Тосунян не захотел добровольно покинуть свой пост.