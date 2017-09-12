Армянские журналисты вывели из себя российского посла

«Россия и Армения – друзья, и эта дружба должна быть от сердца, а не против кого-либо. Дружба против кого-либо – это уже не дружба», - сказал на брифинге с журналистами посол России в Армении Иван Волынкин, отвечая на вопрос, может ли армяно-китайское военно-техническое сотрудничество повлиять на армяно-российские союзнические отношения, передает Новости Армении.

Он также сказал, что армяно-китайское военно-техническое сотрудничество – решение Армении: Армения решает, с кем сотрудничать, и в России это никто не осуждает.

Что касается членства Армении в Евразийском экономическом союзе, посол сказал: «Армения вольна выйти из состава союза, но, думаю, большинство населения страны не будет согласно, поскольку видит очевидные преимущества нахождения в этом союзе».

На замечание, что Россия поставляет оружие Азербайджану, воюющему с Арменией, но в то же время президент Владимир Путин осуждает Запад за поставку оружия Украине, посол ответил: «Этически некорректно дипломату комментировать слова своего президента».

А когда журналист продолжил тему посол России в Армении Иван Волынкин вышел из себя: «У вас других тем нет, сколько можно об этом говорить? Там все понятно, руководство России много раз высказывалось по этому вопросу».