Армия Сирии отбила у боевиков 85% территории

Начальник штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин заявил, что 85% территории Сирии освобождены от боевиков группировки «Исламское государство».

«До полного уничтожения ИГИЛ на территории Сирии осталось освободить около 27 тыс. кв. км территории республики», — отметил он.

По его словам, в данное время армия Сирии завершает разгром боевиков ИГ в северных и южных кварталах Дейр-эз-Зора, который был разблокирован 5 сентября.

В ходе операции были ликвидировали более 450 боевиков ИГ, пять танков и 42 пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами. Подразделения 5-го штурмового корпуса, продвигаясь от Пальмиры через Эс-Сухне, вошли в город с южного направления.