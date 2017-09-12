Горбачев: «Я часто критиковал Путина»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что плюсы у нынешнего президента России Владимира Путина перевешивают, передает РИА «Новости».

«Сейчас это острый вопрос, впереди выборы. Решается вопрос с президентом… Мнение у меня, что плюсы перевешивают у нынешнего президента. Я немало делал замечаний и в прессе, и выступая — по недостаткам, но считаю, что сейчас моя позиция более правильная», — сказал он.

При этом Горбачев отметил, что он выступает за «принцип, установленный нашим законом, чтобы каждый отработал сроки эти, соблюдался, и тогда сменяемость всех заставляет подтягиваться, стараться».

«Вообще говоря, если мы хотим лечить наше общество, мы должны лечить его через участие народа в управлении государством. Это значит, что народ должен эти демократические процессы проходить», — подчеркнул экс-президент.