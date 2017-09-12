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Союз писателей объявил войну Гаджибале Абуталыбову

 

Союз писателей Азербайджана провел заседание в связи с закрытием скандально известного кафе «26» и выступил со специальным заявлением, в котором обвиняет Исполнительную власть города Баку в искусственном создании скандала. 

Союз писателей подтверждает тот факт, что помещение под аренду кафе сдавалось со стороны этой организации, однако вырученные деньги шли не на личное обогащение руководства СП, а на помощь малоимущим писателям. Кроме того, организация открыто обвиняет главу ИВ Баку в участии в рейдерском налете на заведение, используя заранее проинформированных журналистов. 

В Союзе писателей назвали «абсурдными и смешными» попытки Гаджибалы Абуталыбова связать название кафе «26» с 26 бакинскими комиссарами и дашнаками, учинившими резню азербайджанцев в Баку.

В организации назвали нелогичными действия ИВ Баку по закрытию кафе «26», в то время как до последнего времени одна из улиц в Сабунчинском районе Баку носила название «26 бакинских комиссаров». ИВ Баку вменили в вину то, что за 26 лет независимости Азербайджана в мэрии не додумались переименовать улицу, названную в честь палачей азербайджанского народа.

Информационную атаку на кафе и руководство Союза писателей в организации назвали «авантюрой», в которой были задействованы правительственные газеты. 

«Такое ощущение, что писателям хотели отомстить за то, что они борются против армян», - говорится в заявлении.

Затем Союз писателей открыто обвинил Гаджибалу Абуталыбова во лжи и «неуважении к памяти великих людей и ко всему азербайджанскому народу».

«Гаджибала Абуталыбов утверждает, что в помещении, которое мы сдаем в аренду под кафе, раньше действовала библиотека им. Мамеда Арифа Дадашзаде и клуб Натаван. Он утверждает, что открытие в таком месте ночного клуба является неуважением к памяти великих людей. Хотим отметить, что неуважением к памяти великих людей является то, что Гаджибала Абуталыбов выступает с заявлениями о том, чего сам не знает. Если бы Гаджибала Абуталыбов пришел к нам не «рэйдерским рейсом», а как обычный посетитель, то мы бы показали ему и библиотеку им. Мамеда Арифа Дадашзаде, и клуб Натаван, которые расположены на 3-м и 4-м этаже нашего здания», - говорится в заявлении. 

Союз писателей также напоминает Гаджибале Абуталыбову и другим своим недругам о том, что писатели не имеют больших денег и вооружены лишь одним пером.

«Но это очень мощное оружие», - пригрозили в Союзе писателей.

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