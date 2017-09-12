Супруга Саакашвили вернулась в Грузию

Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс с сыном Николозом, которые находились вместе с экс-президентом Михаилом Саакашвили во время пересечения им польско-украинской границы, возвратилась в Грузию, сообщает Грузия Онлайн.

По словам Рулофс, она вошла в Украину с границы Шегини вместе с сыном и покинула границу из аэропорта Борисполь, что подтверждают соответствующие печати в паспортах.

"Мы вернулись из Украины в Грузию, Николоз в школе, а я на работе. Все поздравляют нас с успешным возвращением Миши, и видимо, все достаточно волновались и сегодня волнуются за него. Николоз и я гордимся, что были вместе с Мишей в течение всего этого процесса, кроме того достаточно напряженного момента, когда была пересечена граница. Мы через несколько часов посредством транспорта и в спокойной обстановке вошли в Украину из границы Шегини, вчера вечером вылетели из аэропорта Борисполь, что подтверждают печати в наших паспортах", - пишет Сандра Рулофс в соцсети.