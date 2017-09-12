Подписаться на уведомления
 

Супруга Саакашвили вернулась в Грузию

 

Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс с сыном Николозом, которые находились вместе с экс-президентом Михаилом Саакашвили во время пересечения им польско-украинской границы, возвратилась в Грузию, сообщает Грузия Онлайн.

По словам Рулофс, она вошла в Украину с границы Шегини вместе с сыном и покинула границу из аэропорта Борисполь, что подтверждают соответствующие печати в паспортах.

"Мы вернулись из Украины в Грузию, Николоз в школе, а я на работе. Все поздравляют нас с успешным возвращением Миши, и видимо, все достаточно волновались и сегодня волнуются за него. Николоз и я гордимся, что были вместе с Мишей в течение всего этого процесса, кроме того достаточно напряженного момента, когда была пересечена граница. Мы через несколько часов посредством транспорта и в спокойной обстановке вошли в Украину из границы Шегини, вчера вечером вылетели из аэропорта Борисполь, что подтверждают печати в наших паспортах", - пишет Сандра Рулофс в соцсети.

2206 просмотров


Старости
Азербайджанские женщины в лагере ИГИЛ: «Мы жили как настоящие мусульмане»
Азербайджанские женщины в лагере ИГИЛ: «Мы жили как настоящие мусульмане»
Наша погода
Сегодня 33° / 20°
13 Сен 29° / 22°
14 Сен 30° / 21°
15 Сен 31° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0335 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

Во Франкфурте покажут новинки автопрома фото
Трамп посетит Китай в ноябре
В Индии 12 обезьян одновременно умерли от страха
Прокуратура Каталонии приказала изъять урны и бюллетени для референдума
В Баку начался суд над беспредельщиком - сыном уволенного генерала haqqin.az из зала суда
Лига арабских государств требует вывода из Сирии всех иностранных войск
Таджик назвал своих внуков Путин и Шойгу
Россия запустила баллистическую ракету
Супруга Саакашвили вернулась в Грузию
Союз писателей объявил войну Гаджибале Абуталыбову
Горбачев: «Я часто критиковал Путина»
В Швейцарии пропал с радаров самолет
Армия Сирии отбила у боевиков 85% территории
Армянские журналисты вывели из себя российского посла
Крупнейшие российские банки ушли от Тосуняна
Сирийская армия начала наступление на позиции ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре
Россию обвинили в организации антимигрантских митингов в США
Пхеньян заставит США «испытать самую сильную боль»
Массовое отравление в Турции: десятки пострадавших
Парламент Ирака против независимости Курдистана
Фуад Алескеров о деле Лапшина, Мехмана Алиева и нардаранских узников
Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Евросоюза фото
В России массово эвакуируют школы и административные здания
Турция получит российские С-400
СГБ об азербайджанских офицерах, работавших на Армению
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться