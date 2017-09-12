Таджик назвал своих внуков Путин и Шойгу

Уроженец Таджикистана Рахмон Джураев назвал своих внуков Путин и Шойгу, сообщает Sputnik Таджикистан.

Семья Джураевых живет в деревне недалеко от российского города Александрова. Свое желание назвать внуков в честь президента и министра обороны России он объяснил стремлением отблагодарить политиков за все, что они сделали для мира.

Джураев признается, что очень уважает представителей исполнительной власти России: в его доме отдельная комната отведена под своеобразный музей, где на стенах висят портреты Владимира Путина, Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина, чеченского лидера Рамзана Кадырова, а также президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

По словам Джураева, люди часто приходят знакомиться с детьми, услышав, что в деревне есть мальчики, которых зовут так необычно.

Он считает, что имена не только не помешают внукам в будущем, а наоборот — принесут счастье и удачу.

Своего следующего внука Рахмон Джураев собирается назвать в честь московского градоначальника — Собяниным, а если родится внучка, то получит имя в честь спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.