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В Баку начался суд над беспредельщиком - сыном уволенного генерала haqqin.az из зала суда

 

Сегодня в Бинагадинском районном суде началось следствие по уголовному делу в отношении Рустама Оруджева, обвиняемого в хулиганстве.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании, на котором председательствовал судья Рашад Алиев, были уточнены анкетные данные Р.Оруджева. 

Затем прокурор зачитал обвинительный акт. Р.Оруджев не признал себя виновным по предъявленному ему обвинению.

Напомним, согласно распространенной Генпрокуратурой информации, 3 июля сын заместителя начальника Госслужбы по мобилизации и призыву граждан на военную службу Новрузали Оруджева – Рустам Оруджев, ранее из-за многочисленных нарушений правил дорожного движения лишенный права на вождение автомобилем, незаконно находясь за рулем автомобиля BMW с госномером 10-OG-300, вновь нарушил ПДД. В ответ на возражения водителя автобуса Рустам Оруджев на глазах у пассажиров набросился на него и стал избивать.

В 2014 году Р.Оруджев сбил пешехода и сбежал с места преступления. Впоследствии его задержали и приговорили к 4 годам лишения свободы. Отбыв треть срока, Р.Оруджев вышел на свободу условно-досрочно. Находясь на поруках, он вновь совершил преступление.

4 июля этого года Управление полиции Бинагадинского района возбудило уголовное дело в отношении Р.Оруджева по статье 221.2.1 УК Азербайджана. Решением суда автохулиган был взят под стражу.

Также отметим, что Рустам Оруджев - сын бывшего заместителя начальника Госслужбы по мобилизации и призыву граждан на военную службу Новрузали Оруджева. После данного инцидента распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Н.Оруджев был уволен с занимаемой должности.

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В Баку начался суд над беспредельщиком - сыном уволенного генерала haqqin.az из зала суда
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