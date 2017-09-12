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Прокуратура Каталонии приказала изъять урны и бюллетени для референдума

 

Прокуратура Каталонии приказала правоохранительным органам реквизировать урны для голосования на так называемом "референдуме", который власти автономного сообщества собираются провести 1 октября, и не допустить голосования, передает РИА Новости.

Инструкции были переданы во вторник главе каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Хосепу Луису Траперо, а также руководителям каталонских подразделений Гражданской гвардии Анхелю Гонсало и Национальной полиции Себастьяну Трапоте.

"Цель подобного распоряжения – избежать совершения преступления", — говорится в инструкциях генпрокурора Каталонии Хосе Марии Ромеро де Техады.

В документе отмечается, что участие в подготовке референдума может квалифицироваться как растрата государственных средств, что карается до восьми лет лишения свободы и 20 годами лишения права занимать государственные и выборные должности.

Прокурор потребовал, чтобы все сотрудники правоохранительных органов были оповещены в течение 24 часов об этой инструкции.

Прокурор отмечает, что в случае необходимости сотрудники правоохранительных органов могут запросить судебное решение для проведения обысков.

Руководство правоохранительных органов фигурирует в списке из примерно тысячи госслужащих, которым сообщили, что назначенный на 1 октября так называемый "референдум о независимости" не может состояться, поскольку его проведение приостановлено Конституционным судом на время рассмотрения иска правительства к каталонским властям. Кроме того, их предупредили, что за невыполнение судебных решений может последовать уголовное наказание.

Прокуратура также требует от Высшего суда Каталонии уведомить Гражданскую гвардию, Национальную полицию и каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra о необходимости воспрепятствовать проведению референдума и предпринять соответствующие действия в отношении лиц, которые будут причастны к его организации. Нарушителей могут привлечь к ответственности за преступления, связанные с неподчинением властям и суду, должностные преступления и хищение государственных средств. Все иски и обращения прокуратуры были приняты судом к рассмотрению.

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