В Индии 12 обезьян одновременно умерли от страха

Жители индийского штата Уттар-Прадеш обнаружили в лесу 12 мертвых обезьян, погибших, по всей видимости, от испуга, пишет издание Deccan Chronicle.

Сообщается, что местные жители были озадачены внезапной смертью такого количества приматов. Они заподозрили, что кто-то отравил обезьян, и решили отвезти останки в ветеринарную клинику.

Вскрытие показало, что все животные погибли в результате сердечного приступа в одно и то же время. По мнению ветеринаров, обезьян до смерти напугал рев проходившего неподалеку тигра.

Местные жители также подтвердили, что слышали рев животного примерно в то же время, когда погибли обезьяны.