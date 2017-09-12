Трамп посетит Китай в ноябре

Президент США Дональд Трамп в ноябре этого года посетит Китай с официальным визитом. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Как передает Reuters, в Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Председатель КНР Си Цзинпинь пригласил американского президента в Китай в ходе своего апрельского визита в США. Bloomberg подчеркивает, что после встречи с китайским лидером Трамп очень тепло отзывался о нем, однако впоследствии вновь вернулся к критике торговой политики Пекина.