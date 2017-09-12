Сегодня наряду с групповым турниром Лиги чемпионов стартовали и матчи групповой стадии Юношеской лиги УЕФА среди команд U-19.

Юноши «Карабаха» попали в этот турнир благодаря успеху основной команды. «Карабах» U-19 также оказался в группе «С» вместе с «Челси», «Атлетико» и «Ромой». Команда, которой руководит Рашад Садыхов, была вынуждена спешно усиливать состав, но было понятно, что играть на равных с такими соперниками нереально.

В первом матче юные азербайджанские футболисты играли в гостях с «Челси» и уступили со счетом 0:5. Причем после первого тайма счет был 0:0. Голы в ворота подопечных Рашада Садыхова посыпались после того, как на 49-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Ибрагим Гадирзаде.

Основные команды «Челси» и «Карабаха» сыграют сегодня в 22:45 по бакинскому времени.