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В Сочи экстренно сел самолет Тель-Авив - Москва

 

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Тель-Авив — Москва, приземлился на запасном аэродроме Международного аэропорта Сочи из-за резкого ухудшения самочувствия одной пассажирки, как рассказали в пресс-службе компании-перевозчика, передает РИА Новости.

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс СУ507 по маршруту "Тель-Авив - Москва", приземлился во вторник в 15.10 на запасном аэродроме Международного аэропорта Сочи. Посадка прошла в штатном режиме.

"Причиной вынужденной посадки стало резкое ухудшение самочувствия одной пассажирки. Воздушное судно на взлетно-посадочной полосе встретили медицинская бригада аэропорта и машина городской службы скорой медицинской помощи. Женщина была снята с рейса, ей была оказана помощь, после чего она была госпитализирована в больницу", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аэрофлота".

Самолет возобновил путешествие по своему маршруту в 16.30, добавили в пресс-службе.

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