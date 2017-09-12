МВД Украины обещает не арестовывать Саакашвили

Лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили незаконно находится на территории Украины. Как передает УНИАН, об этом пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко заявил на брифинге, отвечая на вопрос о том, что Саакашвили находится незаконно на территории Украины.

«По нашему убеждению - да», - сказал Шевченко. Отвечая на уточняющий вопрос, почему Саакашвили не задерживают сотрудники правоохранительных органов, Шевченко сказал, что «такое процессуальное действие, как задержание, предусматривает определенные процессуальные вещи».

«У нас есть сведения о лицах, которых мы считаем нужным задержать. Если будут найдены еще сведения о других лицах, которые дали бы возможность законно создать процессуальное действие задержания, это действие будет выполняться», - подчеркнул он.