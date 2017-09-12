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В Украине начался сбор подписей за импичмент Порошенко

 

Украинская партия "За жизнь" начинает собирать подписи в регионах страны за импичмент президента Петра Порошенко. Об этом заявил во вторник ее лидер Евгений Мураев, передает ТАСС.

Выступая сегодня на митинге у Нацбанка Украины, Мураев отметил, что Порошенко вместе с другими чиновниками довел страну до кризиса.

"Мы проедем по всей стране и соберем везде людей и подписи. Мы против этого института президента как такового, потому что каждый, кто попадает в это кресло, теряет разум. Может быть, они все идут со светлой мечтой строить нашу страну, но по факту они становятся обычными ворами", - сказала Мураев.

Он добавил, что уже ведется сбор подписей среди народных депутатов для проведения перевыборов. По его словам, есть два варианта пойти на перевыборы и изменить это правительство.

"Первый вариант заключается в том, что Порошенко распустит парламент ввиду отсутствия правящего большинства, то есть коалиции. Мы знаем, что в ней нет 226 депутатов. И второй вариант: если в парламенте не будет 300 депутатов, если 123 человека сложат свои мандаты. Мы начали собирать подписи", - заявил депутат.

В последнее время в Украине все чаще слышны призывы к импичменту Порошенко. Так, в конце августа городской совет Белой Церкви принял обращение к Раде с призывом законодательно урегулировать процедуру импичмента президента. Кроме того, в июне обратился с аналогичной просьбой к Раде и Киевский областной совет.

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