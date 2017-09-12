Будут ли политические лозунги на матчах «Карабаха» в Лиге чемпионов?

Сегодня стартует групповой турнир Лиги чемпионов. Для азербайджанских любителей футбола главным матчем дня, бесспорно, является игра на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж», где чемпион Англии «Челси» будет принимать наш «Карабах».

Многие ведущие мировые издания опубликовали ознакомительные материалы об азербайджанской команде. Некоторые СМИ также задались вопросом: будет ли Азербайджан использовать выступление «Карабаха» в Лиге чемпионов как платформу для выражения своей позиции по нагорно-карабахскому конфликту?

«Дебют «Карабаха» на групповом этапе Лиги чемпионов поможет правительству Азербайджана и азербайджанским болельщикам рассказать о войне в Нагорном Карабахе, который оккупировали армяне, - цитирует мексиканское издание ElFinanci ero специалиста по Кавказу университета Коч в Турции Ариэля Гонсалеса Леваджи. – Клуб уже достиг своей цели, выйдя в групповой раунд. Вряд ли команда добьется тут успехов, потому что ее уровня недостаточно для этого».

Издание пообщалось и с испаноязычным экс-переводчиком «Карабаха» Афганом Халиловым, который работал в клубе с 2013 года по март 2017-го. По его словам, каких-то бурных демонстраций от поклонников «Карабаха», которые сегодня посетят матч с «Челси», ждать не стоит. Больших баннеров о том, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, не будет. Но Халилов не исключил, что болельщики будут выкрикивать лозунги об армянской оккупации.

«Во время матчей «Карабаха» болельщики обычно поют «Карабах» - наш и будет наш» (Qarabağ bizimdir, bizim olacaq! – haqqin.az), - рассказывает бывший сотрудник «Карабаха», а ныне директор портала Hispaniya.com. – Они и на английском могут сочинить кричалки о войне, из-за которой тысячи азербайджанцев вынуждены были покинуть свои земли».

Между тем статья 14 пункт 7 Дисциплинарного регламента УЕФА гласит, что любые политические или религиозные проявления со стороны игроков или болельщиков будут караться санкциями. На следующем домашнем матче клуба, чьи болельщики нарушили законы УЕФА, стадион частично будет закрыт. За повторное нарушение стадион будет закрыт полностью, а клуб оштрафован на 50 тысяч евро. Третье же нарушение может привести к снятию с команды очков или даже к дисквалификации.

«Поэтому маловероятно, что «Карабах» одобрит эти инициативы. Хотя, вполне возможно, что клуб обратится в УЕФА с просьбой разрешить что-то в этом роде», - заявил Афган Халилов.