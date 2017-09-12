Экс-советник Путина отвечает на вопросы haqqin.az: “Азербайджану нужно строить со всеми равноправные отношения”

Бывший советник президента России, а ныне научный сотрудник Центра по глобальной свободе и процветанию Института Катона (Вашингтон), Андрей Илларионов знаменит своими точными экономическими прогнозами как в глобальном, так и в страновом аспектах. Во время экономического форума в польской Крынице известный экономист ответил на вопросы haqqin.az.

- Как человек, который славится точностью своих экономических предсказаний, что вы можете сказать о длительности разразившегося сейчас глобального кризиса?

- Нынешний экономический кризис однозначно самый затяжной в мире. В отличие от таких стран, как Польша, Россия оказалась в самой длинной рецессии в современной истории, если не считать трансформационный кризис, связанный с переходом от советской экономики к рыночной. Главными факторами этой рецессии, как и в условиях кризисов 1998 года и позднее - 2008 -2009 годов, являются не только экономические события. На последний кризис большое влияние оказало участие России в военных конфликтах в Украине, Сирии, западные санкции и снижение цен на нефть.

- И все же снижение цен на нефть, пожалуй, один из главных факторов. На экономике Азербайджана он тоже сказался.

- Безусловно. Нефть является основной статьей дохода наших стран, и мы вряд ли сможем в обозримом будущем избавиться от нефтяной зависимости.

Конечно, мы могли бы пойти по пути США, Канады, Норвегии и увеличить рост экономики за счет других статей, но, к сожалению, наши страны направились легким путем наполнения бюджета за счет продажи сырой нефти. Да, пока цены были высокие, это приносило нефтедобывающим странам колоссальные доходы. Но теперь, когда цены пошли вниз, мы начали наконец думать о диверсификации экономики. Это очень длительный процесс, поэтому пока вынуждены жить в условиях жесткого кризиса.

- Многие эксперты считают, что российская экономика не выдержит санкций и низких цен на нефть…

- Люди, делающие подобные заявления, зря считают себя экспертами. Экономике России конец не придет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Экономика Россия может быть в кризисе, может быть в рецессии, как, например, сейчас, но это не означает, что наступит какой-то «конец».

Объемы экономической деятельности, действительно, снижаются, и эта тенденция, очевидно, в течение некоторого времени будет продолжаться. Дна рецессии российская экономика еще не достигла. Но говорить о том, что экономике РФ пришел конец, не следует.

- Вы считаете, что руководство России в любом случае не откажется от западной модели экономики?

- Что вы, этого никогда не будет! Путин многое сделал для расширения экономической свободы в стране. Среди известных мне политических деятелей он один из наиболее образованных и понимающих в области экономики.

Президент России понимает преимущества рыночной модели. Путин - западник и человек с западным мышлением. Он и сейчас остается западником, только специфическим. Являясь сторонником интенсивного контакта и интеграции с Западом, он тем не менее настаивает на своих условиях. То есть он хочет, чтобы Запад считался с ним как с одним из лидеров большой европейской державы.

- Бытует мнение, что Путин стремится к восстановлению СССР?

- Нет и еще раз нет. Путин понимает, что восстановить весь СССР нереально. Более того, он этого и не хочет, но считает, что частичная интеграция с бывшими республиками Союза реальна. ЕАЭС, ОДКБ и другие интеграционные модели как раз служат этим целям, но полного восстановления СССР, конечно, не будет.

- А новый разлом на постсоветском пространстве возможен?

- Да, он неизбежен. Украина, Прибалтика, Грузия и Молдова уже реинтегрировались. В самой России тоже произойдут изменения, потому что государства, как любые живые организмы, имеют свойство меняться. Рождается новое поколение, развиваются информационные технологии, и это обязательно вносит свои изменения в развитие государств.

Сейчас, например, невозможно управлять страной николаевскими или сталинскими методами. Совершенно другой период и другие вызовы. Вашей стране, как значимой республике Кавказа, нужно строить равноправные отношения с глобальными державами, Западом и со своими соседями - Россией, Турцией, Ираном, Грузией и без потрясений заниматься укреплением государственных институтов и экономики.

- А как быть с карабахской проблемой?

- Простите, но я не специалист в этой области. Но считаю, что Азербайджану и Армении придется договориться по этой проблеме, потому что этот конфликт болезненно отражается на обеих странах.