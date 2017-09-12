Азербайджан резко увеличил импорт автомобилей

В январе-августе 2017 года Азербайджан импортировал 5 662 единицы автотранспортных средств, против 3 454 единиц, ввезенных за аналогичный период 2016 года, говорится в статистическом отчете Государственного таможенного комитета (ГТК), размещенном во вторник на сайте ведомства.

По данным отчета, из общего числа импортированных за восемь месяцев текущего года в страну автотранспортных единиц 4 874 - автомобили и моторные транспортные средства. В январе-августе 2016 года данный покахатель был 2 981.

Кроме того, в январе-августе в Азербайджан было импортировано 603 грузовых автомобиля (342 - за январь-август 2016 года). Оставшаяся часть указанного импорта пришлась на другие виды автотранспортных средств.