Украина хочет выдать Саакашвили Грузии

Украинская прокуратура проводит проверку в связи с запросом Грузии об экстрадиции бывшего президента этой республики Михаила Саакашвили. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает «Интерфакс-Украина».

«После получения этого запроса были направлены все материалы в органы прокуратуры для проведения экстрадиционной проверки. Это - предварительный этап. Если эта проверка будет завершена с положительным заключением, то будет возможность принимать последующие процедурные решения в соответствии с законом», — сказал Петренко.

Неделей ранее заместитель министра юстиции Сергей Петухов признал, что Киев получил от Тбилиси запрос на арест и выдачу Грузии М.Саакашвили.