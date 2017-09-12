На Манхэттене сняли счетчик госдолга США

В нью-йоркском районе Манхэттен демонтировали табло, которое было установлено на одном из местных зданий и показывало цифру госдолга США. Табло сняли утром 12 сентября, передает РИА Новости.
Как предполагается, устройство нуждается в технической доводке для отображения реальной суммы названного долга, которая недавно впервые превысила уровень 20 триллионов долларов.
Историческая планка была преодолена 8 сентября, после того как президент США Дональд Трамп подписал утвержденный Конгрессом закон о повышении потолка госдолга до 8 декабря. Глава государства пошел на данный шаг с условием, что парламентарии одновременно примут пакет федеральной финансовой помощи пострадавшим от урагана «Харви». Если бы Трамп не сделал бы отмеченный шаг, то Соединенным Штатам пришлось бы неизбежно объявить о техническом дефолте.