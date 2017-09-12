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В Британии рассказали о рисках криптовалют

 

Британский финансовый регулятор FCA предупредил участников финансового рынка, а также владельцев стартапов о высоких спекулятивных рисках первичного размещения токенов криптовалют (ICO).

FCA отмечает, что ICO является «высокорисковым спекулятивным инструментом», и призывает участников рынка учитывать риски инструмента при инвестировании в свои проекты криптовалюты, сообщает ПРАЙМ.

«Вы должны инвестировать в ICO, если являетесь опытным инвестором, уверены в качестве самого проекта ICO (имеются в виду бизнес-план, технологии и трудовой контингент) и готовы потерять всю свою долю», — подчеркивается в заявлении регулятора.

Основным риском ICO и криптовалют является то, что этот инструмент находится вне зоны регулирования, напоминает FCA. Также данные инструменты не имеют какой-либо защиты для инвестора, обладают высокой волатильностью и уязвимы к различным изменениям.

Кроме того, криптовалюта обладает высокими возможностями для мошенничества, так как «некоторые эмитенты могут не иметь намерения использовать собранные средства так, как это было заявлено при старте проекта».

Не выдерживает критики FCA и качество документации, предоставляемой эмитентами криптовалюты вместо стандартных проспектов ценных бумаг. Также риском для инвестирования является «ранняя стадия проектов» и их экспериментальный характер. «Это хороший шанс потерять все ваши вложения», — подчеркнул британский финрегулятор.

Набирающие популярность на финансовом рынке биткоины и другие крипотовалюты вызывают неоднозначное мнение у финансовых регуляторов мира. Многие страны открыли свои рынки для новых инструментов, однако некоторые, напротив, ввелина них запрет. В частности, ЦБ Китая 4 сентября запретил проведение ICO из-за высоких финансовых рисков. Регулятор заявил, что ICO — вид несанкционированного и незаконного фандрайзинга, который может быть связан с аферами и финансовыми пирамидами.

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