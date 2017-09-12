США пригрозили России и Китаю санкциями

Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон заявила, что Вашингтон готов применить меры воздействия к Москве и Пекину в случае, если они не будут сотрудничать с Западом по северокорейской проблематике. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает ТАСС.

По словам Торнтон, США надеются на совместную работу с Китаем и Россией в продолжение диалога о том, как оказывать давление на КНДР. «Мы также дали ясно понять, что если Китай и Россия не будут сотрудничать с нами, мы применим к ним те инструменты, которые имеются у нас в распоряжении», — заявила она.