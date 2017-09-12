Сын Жириновского шокировал Россию своими высказываниями

Заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев (ЛДПР) прокомментировал видеоролик с девочкой без рук, назвав жизнь этого ребенка омерзительной. Об этом он написал в комментарии к видео, опубликованному на странице в Twitter статс-секретаря Центробанка Александра Торшина сегодня, 12 сентября.

На видео показано, как девочка самостоятельно ест при помощи ног. Сын Владимира Жириновского, Игорь Лебедев, написал в данной связи:

«Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?!»

Он также отметил, что «современная медицина определяет патологию заранее».

В ответ на это депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия») назвал омерзительной именно отмеченную позицию сына Жириновского.