Счет в матче открыт. На 5-й минуте Педро Родригеса оставили одного у линии штрафной площади, и он вонзил мяч в сетку.

1:0 в пользу «Челси»

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Карабах» против «Челси Матч начался. В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» начался исторический для азербайджанского футбола матч.

Впервые клуб из Азербайджана играет в групповом раунде Лиги чемпионов. «Карабах» гостит у «Челси».

Матч начался в 22:45 по бакинскому времени. Пока счет 0:0.

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В 22:45 на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне начнется матч 1-го тура Лиги чемпионов между английским «Челси» и азербайджанским «Карабахом».

Уже известны составы команд:

«Челси» - Тибо Куртуа, Маркос Алонсо, Сеск Фабрегас, Н`Голо Канте, Педро Родригес, Давиде Дзаппакоста, Виллиан, Миши Батшуайи, Гари Кэхилл, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта.

«Карабах» - Ибрагим Шехич, Гара Гараев, Максим Медведев, Мичел, Дино Ндлову, Педро Энрике, Рашад Садыхов, Ричард Алмейда, Якуб Жезничак, Бадави Гусейнов, Дональд Герье.

Судить матч будет греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом.