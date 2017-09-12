Apple представила новые iPhone

Apple представила в Калифорнии iPhone 8 и 8 Plus. Корпорация ведет трансляцию мероприятия на собственном сайте.

Смартфоны внешне не сильно отличаются от прошлогодних iPhone 7 и лишь получили заднюю крышку из стекла. Гаджеты доступны в трех цветах - черном, серебряном и розовом. В Apple утверждают, что iPhone 8 получили самое прочное на рынке стекло, а также сохранили водонепроницаемость и защиту от пыли.

Новый iPhone оснащен усовершенствованным шестиядерным процессором A11 Bionic, благодаря которому быстродействие девайса увеличилось на 70 процентов. Также обновлена камеры у смартфона, хотя разрешение у нее и осталось прежним — 12 мегапикселей.