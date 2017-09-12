Азербайджан потратит на международную выставку 3 миллиарда долларов?

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017, завершившаяся в столице Казахстана грандиозным фейерверком, за три месяца ее проведения привлекла более четырех миллионов посетителей вместо ожидвшихся 2-3 млн. С начала июня по начало сентября Астана (и это - не преувеличение) пребыла столицей мира. Сюда съехались гости из десятков стран мира, за билетами выстраивались огромные очереди.

Имиджевый успех у Казахстана случился огромный, хотя и затраты на проведение ЭКСПО оказались немалыми. По официальным данным – свыше трех миллиардов долларов. Стоило ли это того? Общее мнение экспертов – да, стоило. Кроме прочих извлеченных выгод, созданы были десятки тысяч рабочих мест и застроена огромная территория (ведь это ж было бы не дело, чтобы ЭКСПО окружала пустыня!).

Опыт Казахстана важен для Азербайджана, ведь наша страна официально подала заявку на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2025 году в Баку. Помимо столицы Азербайджана заполучить себе EXPO-2025 намерены Париж, Екатеринбург и Осака.

Место проведения ЭКСПО-2025 будет определено уже в ноябре 2018 года. Стоит отметить, что существует два типа международных выставок EXPO. Это - всемирная универсальная выставка, проводимая каждые 5 лет (последняя была в 2015 году в Милане, последующая в 2020 году в Дубай) и специализированная международная, в которой принимают участие главные страны-ъкспоненты универсальной.Так, EXPO 2017 подпала именно под последнюю категорию.

И еще одно важное отличие - во Всемирной универсальной выставке страны-участницы строят сооружения за свой счет, а в специализированной — за счет принимающей стороны (государства). Так что, теоретически, ЭКСПО-2025 может обойтись Азербайджану дешевле, чем нынешняя Казахстану.

Шансы заполучить себе ЭКСПО-2025 у Азербайджана весьма велики, считают многие эксперты. Ведь у Баку уже имеется большой опыт проведения крупных международных мероприятий. Это и Европейские игры, и Исламиада, и Формула-, и множество крупнейших культурных и политических форумов.

Кстати, как заявил haqqin.az директор департамента по связям с общественностью в АО "НК "Астана Экспо-2017" Сергей Куянов, комментируя участие Азербайджана в ЭКСПО—2017 в Астане, то для него лично павильон нашей страны был одним из любимых: «Он взял с одной стороны лаконичностью и понятностью, а с другой - любовью авторов экспозиции к своей стране».

По мнению Куянова, Азербайджан достоин принять ЭКСПО, и сделает это на высочайшем уровне. «Я был в Баку 12 лет назад, и то, что я вижу на фото и видео сейчас, что я слышу от своих друзей, доказывает, что город изменился стремительно и только в лучшую сторону. Растущий въездной туризм в вашей стране - это как раз тот опыт, который понадобится при подготовке и проведении выставки, равно как и умение азербайджанцев постоянно менять свою страну и столицу к лучшему», - отметил собеседник.

Между тем, как стало известно haqqin.az из информированных источников, в Баку уже выделили территорию под место проведения ЭКСПО-2025. Речь идет о 300 гектарах земли неподалеку от Зыхского шоссе. Для сравнения отметим, что вся территория ЭКСПО-2017 в Астане составляет чуть больше 170 гектаров.

Так что если Баку получит право на проведение ЭКСПО-2025, то можно ожидать, что к назначенному сроку здесь вместо пустынных земель появится престижный район. А что делать с территорией самой выставки после ее проведения? Думается, найдутся варианты, опять же учитывая опыт Казахстана: на месте ЭКСПО-2017 в Астане появится Международный финансовый центр "Астана", у которого будут особые налоговые, валютные и визовые режимы.