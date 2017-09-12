Саакашвили: "Я буду добиваться смены власти в Украине"

Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского паспорта личным решение президента Украины Петра Порошенко, в эфире украинского телевизионного канала Newsone заявил, что намерен добиваться полной смены власти в Киеве.

«Хотя мне очень сильно хочется в Киев, хочется домой, но сейчас мы поедем в большой тур по регионам Украины. Два-три месяца мы будем ездить по Украине, встречаться с людьми, собирать их жалобы и претензии к власти. Потом мы поедем в Киев, назначим там дату большого форума, где сможем заявить о своих претензиях к власти», — сказал он.

Саакашвили подчеркнул, что для прихода к власти новых людей необходимо проведение честных выборов, изменение «правил игры» и избирательного законодательства.

«Мы приведем в Киев очень много людей. Мы покажем общественную мощь нашего движения. И благодаря этому сможем поменять избирательное законодательство и провести честные выборы», — заявил Саакашвили.