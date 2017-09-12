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В Италии семья с ребенком провалилась в кратер вулкана

 

Семейная пара и их 11-летний сын погибли, упав в кратер расположенного неподалеку от Неаполя вулкана Сольфатара.

Как сообщает Corriera Della Serra, 11-летний мальчик забежал за ограждение, которым обнесена эта местная достопримечательность. Родители поспешили к сыну, в результате вместе с ним сорвашись в жерло вулкана, где все трое задохнулись от ядовитых газов. На место происшествия прибыли полиция и медики. Спасатели извлекли из кратера тела погибших.

Еще один ребенок пары, семилетний мальчик, оставался на безопасной территории и потому не пострадал, сделавшийся свидетелем трагедии. Сейчас с ним работают психологи.

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