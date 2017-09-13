Гурбан Гурбанов: «Горжусь тем, что являюсь главным тренером «Карабаха»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение команды от «Челси» (0:6) в первом матче группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы играли с командой, претендующей на победу в Лиге чемпионов, - говорит главный тренер. – Сила «Челси» всем известна. Разумеется, мы допустили определенные ошибки. Это связано с тем, что это была наша первая игра в турнире. Будем работать над ошибками.

Лига чемпионов – это новое для нас. Я горжусь, что являюсь главным тренером «Карабаха». То, что наша команда представляет Азербайджан, повышает нашу ответственность. Сделаем выводы из наших ошибок и будем продолжать работать над собой. Поздравляю «Челси» и Антонио Конте с победой».