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Трамп обсуждает судьбу Катара

 

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Зейид Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент отметил важность единства между партнерами США в регионе и необходимость для всех стран делать больше для того, чтобы пресечь финансирование террористических групп и дискредитировать идеологию экстремизма», — говорится в сообщении.

5 июня Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке террористов.

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