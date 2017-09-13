Завершился второй этап ближневосточного турне главы российского МИД Сергея Лаврова.

Именно второй, поскольку первый проходил с 27 по 30 августа и включал в себя посещение Сергеем Лавровым Кувейта, Катара и ОАЭ. Главная же цель ближневосточной дипломатии Москвы, Саудовская Аравия была оставлена «на сладкое», и Эр-Рияд глава российского МИДа посетил только сейчас.

Уже стало традицией то, что любой контакт Москвы с Эр-Риядом на более-менее высоком уровне порождает в российских масс-медиа фантазии на тему неких совместных серьезных проектов с саудитами. Что, в общем, неудивительно, но ни в коей мере не является выдумками «акул пера». Они в данном случае лишь ретрансляторы, добросовестно набирающие на клавиатуре ноутбуков мечты официальных представителей Москвы.

И здесь интересна эволюция этих мечтаний. Если в 2007, во время посещения Эр-Рияда Владимиром Путиным, мечталось об оружейном мега-контракте, если в 2015, во время Питерского экономического форума грезилось о многомиллиардных саудовских инвестициях в российскую экономику, то теперь и труба пониже, и дым пожиже. Теперь надеются на визит в Москву короля Салмана бин Абдель-Азиза аль-Сауда.

В отношении же прочего стоит процитировать Лаврова: «Отношения (между Москвой и Эр-Риядом – И.П.) распространяются все на новые и новые сферы. Мы заинтересованы в наращивании регулярного политического диалога на всех уровнях, договорились активизировать культурные и гуманитарные обмены, предпринять усилия по облегчению визового режима для бизнесменов». То есть, переводя с дипломатического на человеческий, ни о каком сближении и партнерстве речь не идет, не воюем – и то хорошо.

Примерно то же самое можно сказать об ожидаемом визите саудовского монарха: Кремль, по словам «серого кардинала» российской внешней политики, помощника президента РФ Юрия Ушакова, готов встретить его уже в октябре, но, оказывается, даже срок визита еще не согласован. Хотя даже это лишь полбеды. Главная проблема здесь в том, что король Салман в силу целого ряда причин сегодня в Саудовской Аравии - фигура царствующая, сакральная, но передавшая реальные рычаги управления в другие руки. Конкретнее – своему любимому сыну и наследному принцу Мохаммеду. А вот тот с Лавровым встречаться не захотел, что достаточно показательно.

Да и вообще, слухи о том, что саудовский король буквально на днях, вот прямо в следующем месяце, посетит Москву, курсируют в российских масс-медиа и экспертных кругах едва ли не с 1991 года, с момента установления между РФ и Саудовской Аравией дипломатических отношений. Но всякий раз что-то мешает. Думается, что основная причина этих помех все же не в несогласованности некоторых технических проектов, а в откровенном и демонстративно подчеркиваемом нежелании Эр-Рияда вступать с Москвой в любые, хоть сколько-нибудь тесные контакты.

Причем, правящая элита Королевства достаточно прагматична, она с кем угодно в партнерство вступит, если речь идет о соблюдении ее интересов. Значит, с неизбежностью следует вывод о том, что никаким таким интересам сотрудничество с Москвой не отвечает, а партнерство с Кремлем – решить не может. За исключением крайне редких случаев (как в истории с поставками российских С-300 Ирану), которые, впрочем, следует отнести не к политике, а, скорее, к разряду специальных операций.

Есть и еще одна важная причина, заставляющая Эр-Рияд с упорством незамужней девушки всячески уклоняться от объятий Кремля. Это в Москве политики считают себя мастерами внешнеполитической интриги, а на Востоке их игра очевидна любому завсегдатаю базара или кофейни. Россия стремится, совершенно игнорируя реалии, восстановить свое влияние в регионе, стать коспонсором любого значимого политического процесса, будь то война в Сирии или израильско-палестинские отношения. А местные системные игроки, что Анкара, что Тегеран, что Эр-Рияд, что остальные, рангом помельче, просчитав эту игру, задают вполне резонный вопрос: а оно нам надо?

Растеряв здесь все рычаги влияния, сдав старых друзей и не обретя новых, не имея серьезных военно-политических и финансовых вопросов, сегодня Москва в регионе особо никому не нужна. Ну разве за исключением тех случаев, когда ее откровенно «разводят», заставляя играть на чужом поле, где правила устанавливает не она. Нет у Кремля ни «сирийского», ни «иранского», ни «саудовского» проектов. А судорожные рефлекторные движения при полной невнятности политической позиции – никому в регионе неинтересны.

И в этом отношении двухэтапное ближневосточное турне Сергея Лаврова более чем показательно. Его с уважением приняли, вежливо выслушали, высоко оценили выполненный в мусульманском стиле наряд Марии Захаровой – но дальше этого дело не пошло. Впрочем, Кремль и здесь может найти положительное. Ведь даже если не состоится визит короля Салмана, то все равно Москву посетит представительная делегация. Саудовская сборная по футболу. Что, безусловно, российская дипломатия может смело писать в актив.